Легендарный миллиардер с Уолл-Стрит и друг Клинтонов покончил с собой

78-летний американский миллиардер Томас Ли покончил жизнь самоубийством.

78-летний американский миллиардер Томас Ли покончил жизнь самоубийством.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg , тело финансиста было найдено в офисе принадлежащей ему компании в Нью-Йорке. Полиция прибыла на место происшествия в бизнес-центр на Пятой авеню в Манхэттене, фирма миллиардера Thomas H. Lee Capital LLC расположена на шестом этаже.

"В то время как мир знал его как одного из пионеров в сфере прямых инвестиций и успешного бизнесмена, мы знали его как преданного мужа, отца, дедушку, брата", - говорится в заявлении представителя семьи Ли Майкла Ситрика.

Томас Ли родился 27 марта 1944 года. Он был одним из первых бизнесменов в области прямых инвестиций и выкупа акций с использованием заемных средств. Его фирма Thomas H. Lee Partners была основана в 1974 году - это одна из старейших инвестиционных компаний в мире. На момент смерти Ли был управляющим партнером в Lee Equity Partners - частной инвестиционной организации, которую он основал в 2006 году. По данным Forbes, его состояние составляло $2 млрд. В 1992 году он купил компанию Snapple Bevearages, производящую сокосодержащие напитки. Через два года бизнесмен продал ее за $1,7 млрд - за стоимость, в 32 раза превышающую собственный капитал, уточняет Forbes.

Daily mail называет Ли близким другом семьи Клинтон. Газета напоминает, что после проигрыша Бараку Обаме в борьбе за выдвижение в президенты в 2008 году Хиллари Клинтон вместе с мужем экс-президентом США Биллом Клинтоном поехали в дом Ли в Ист-Хэмптоне.

Томас Ли был также известен как филантроп: он пожертвовал $22 млн Гарвардскому университету, был попечителем Музея современного искусства в Нью-Йорке, Линкольн-центра, Музея еврейского наследия и Медицинского центра Нью-Йоркского университета. Ли был крупным спонсором художника Джеймса Таррелла.