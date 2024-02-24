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Лебедев: Заявления о фальсификациях на досрочном голосовании в странах СНГ являются ложью

Лебедев: Заявления о фальсификациях на досрочном голосовании в странах СНГ являются ложью Утверждения о том, что проведение досрочного голосования в странах СНГ способствует фальсификации выборов, являются ложью.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 16:11
Лебедев: Заявления о фальсификациях на досрочном голосовании в странах СНГ являются ложью

Утверждения о том, что проведение досрочного голосования в странах СНГ способствует фальсификации выборов, являются ложью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, возглавляющий миссию наблюдателей на парламентских выборах в Беларуси.

"На Западе нередко критикуют пространство СНГ, не только белорусов, но и других, почему мы практикуем досрочное голосование. Вот сейчас в Беларуси, и на предстоящих президентских выборах в России также предполагается досрочное голосование. Якобы досрочное голосование может быть использовано для фальсификации выборов. Это ложь. И, на мой взгляд, это такой лицемерный двойной подход. Давайте посмотрим на США, там за месяц идет досрочное голосование", - сказал он журналистам.

При этом на Западе, продолжил Лебедев, ни слова не говорят и не критикуют избирательную систему США, "якобы она должна служить чуть ли не образцом для подражания".

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