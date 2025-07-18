Лебедев исключил выход Армении из СНГ

Никаких сигналов о желании Армении покинуть СНГ не было, такой вариант исключен.

Никаких сигналов о желании Армении покинуть СНГ не было, такой вариант исключен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на 106-м заседании Экономического совета СНГ генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.

"Я полностью исключаю этот вариант, никаких даже признаков того, что Армения собирается выходить из СНГ, - хочу сказать, так же, как и Азербайджан, - у нас нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности выхода Армении из организации на фоне заявлений премьер-министра республики Никола Пашиняна о вероятном выходе Армении из ОДКБ и планах по вступлению в ЕС.

Лебедев подчеркнул, что Армения продолжает участвовать в различных заседаниях СНГ. "Сегодня был уполномоченный представитель Армении на заседании Экономического совета СНГ, выступал по сути вопросов, имел полномочия подписать целый ряд документов", - отметил председатель СНГ.