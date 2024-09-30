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Ле Пен заявила, что не беспокоится об исходе судебного процесса в Европарламенте

Ле Пен заявила, что не беспокоится об исходе судебного процесса в Европарламенте Марин Ле Пен заявила, что не беспокоится об исходе процесса против нее и членов партии по делу об отмывании средств Европарламента (ЕП).
Другие страны
30 сентября 2024 г. 16:32
Ле Пен заявила, что не беспокоится об исходе судебного процесса в Европарламенте

Марин Ле Пен заявила, что не беспокоится об исходе процесса против нее и членов партии по делу об отмывании средств Европарламента (ЕП).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом она сказала перед началом заседания.

"Я подхожу к этому испытанию с большим спокойствием. У нас есть много аргументов, которые мы разработали для защиты того, что, как мне кажется, является парламентской свободой, о которой идет речь в этом деле. Мы никоим образом не нарушили никаких политических правил и никаких нормативных правил Европейского парламента", - заявила она.

В коррекционном трибунале Парижа в понедельник начались слушания по делу о фиктивном найме ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в Европарламенте против главы ее фракции в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен и 24 ее однопартийцев.

Слушания продлятся до 27 ноября.

Марин Ле Пен, ее отца Жана-Мари Ле Пена и еще 23 членов партии будут судить по обвинениям в "нецелевом использовании общественных средств" Евросоюза в 2004-2016 годах. Их обвиняют в том, что они использовали средства Европарламента, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение".

Если ее признают виновной, в таком случае она не сможет участвовать в выборах президента Франции, которые пройдут в 2027 году.

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