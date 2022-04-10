Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов

Занимающая второе место в президентской гонке во Франции Марин Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов.

Занимающая второе место в президентской гонке во Франции Марин Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сказала Ле Пен в ходе обращения.

"В ходе этой кампании я решила не занимать партийной позиции, чтобы быть полезной всем и обратиться к вам непосредственно. Я продолжу это делать, если вы решите по результатам второго тура, без каких-либо исключений я буду президентом для всех французов", - сказала Ле Пен в ходе обращения.

Она призвала всех, кто не проголосовал за нынешнего президента Эмманюэля Макрона в первом туре, голосовать за нее в дальнейшем.