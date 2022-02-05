Ле Пен заявила, что Франция выйдет из НАТО в случае ее избрания президентом

Кандидат в президенты от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала, что Франция выйдет из НАТО в случае ее победы на президентских выборах.

Кандидат в президенты от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала, что Франция выйдет из НАТО в случае ее победы на президентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сказала Ле Пен в субботу, выступая в Реймсе на встрече со своими избирателями.

"Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков…Поэтому мы выйдем из объединённого командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты", - сказала Ле Пен.

В ходе встречи публике были продемонстрированы видеообращения политиков из других стран, в том числе Австрии, Нидерландов, Италии и Португалии, которые поддерживают кандидатуру Ле Пен на президентских выборах. В ее поддержку также высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Напомним, что президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года.