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Ле Пен заявила, что Франция выйдет из НАТО в случае ее избрания президентом

Ле Пен заявила, что Франция выйдет из НАТО в случае ее избрания президентом Кандидат в президенты от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала, что Франция выйдет из НАТО в случае ее победы на президентских выборах.
Другие страны
5 февраля 2022 г. 23:23
Ле Пен заявила, что Франция выйдет из НАТО в случае ее избрания президентом

Кандидат в президенты от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала, что Франция выйдет из НАТО в случае ее победы на президентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказала Ле Пен в субботу, выступая в Реймсе на встрече со своими избирателями.

"Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков…Поэтому мы выйдем из объединённого командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты", - сказала Ле Пен.

В ходе встречи публике были продемонстрированы видеообращения политиков из других стран, в том числе Австрии, Нидерландов, Италии и Португалии, которые поддерживают кандидатуру Ле Пен на президентских выборах. В ее поддержку также высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Напомним, что президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Le Pen: "Prezident seçiləcəyim təqdirdə Fransa NATO-nu tərk edəcək"

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