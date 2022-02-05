Ле Пен заявила, что Франция выйдет из НАТО в случае ее избрания президентом

Кандидат в президенты от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала, что Франция выйдет из НАТО в случае ее победы на президентских выборах.
Как передает Report со ссылкой на
"Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков…Поэтому мы выйдем из объединённого командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты", - сказала Ле Пен.
В ходе встречи публике были продемонстрированы видеообращения политиков из других стран, в том числе Австрии, Нидерландов, Италии и Португалии, которые поддерживают кандидатуру Ле Пен на президентских выборах. В ее поддержку также высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Напомним, что президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года.