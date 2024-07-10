Ле Пен вновь стала лидером парламентской фракции "Национальное объединение"

Марин Ле Пен вновь стала лидером парламентской фракции "Национальное объединение" в Национальном собрании (нижней палате французского парламента).

Марин Ле Пен вновь стала лидером парламентской фракции "Национальное объединение" в Национальном собрании (нижней палате французского парламента).

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция RFI.

"В среду Марин Ле Пен, что неудивительно, была переизбрана лидером группы "Национальное объединение" в Национальном собрании", - сообщает радиостанция со ссылкой на парламентские источники.

Ле Пен возглавляет парламентскую фракцию с июня 2022 года. До этого в преддверии президентских выборов в 2021 году она уступила лидерство в партии "Национальное объединение" ее нынешнему главе Жордану Барделла.

На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эмманюэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.