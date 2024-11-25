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Ле Пен угрожает правительству Франции отзывом поддержки из-за споров о бюджете

Ле Пен угрожает правительству Франции отзывом поддержки из-за споров о бюджете Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен предупредила о возможном отзыве поддержки коалиционного правительства после неудачных переговоров с премьер-министром Мишелем Барнье.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 15:12
Ле Пен угрожает правительству Франции отзывом поддержки из-за споров о бюджете

Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предупредила о возможном отзыве поддержки коалиционного правительства после неудачных переговоров с премьер-министром Мишелем Барнье.

Как передает Report, об этом она заявила в эфире телеканала BFMTV по итогам встречи с Барнье.

Ле Пен отметила, что переговоры с премьером не удовлетворили ее требований о пересмотре бюджетных сокращений. Она подчеркнула, что шансы на достижение компромисса остаются минимальными.

Законопроект о бюджете 2025 года, включающий значительное сокращение государственных расходов, стал предметом острых дискуссий между правящей коалицией и оппозицией. Если Ле Пен выполнит свою угрозу, правительству грозит вотум недоверия.

Она пояснила, что ее партия требует исключить из проекта намеченное правительством повышение налогов на электроэнергию. Ле Пен также предостерегла главу кабмина от попыток принять бюджет в обход парламента, применив для этого статью 49.3 Конституции Франции.

Статья 49.3 французской конституции позволяет властям принимать законы без голосования. Однако, в случае использования этой нормы Национальное собрание вправе объявить правительству вотум недоверия в течение 24 часов.

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Версия на азербайджанском языке Le Pen Fransa hökumətini dəstəkdən məhrum etməklə hədələyib
Версия на английском языке Le Pen threatens to withdraw support from French government over budget disputes

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