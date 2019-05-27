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Ле Пен призвала распустить Нацсобрание Франции

​Ле Пен призвала распустить Нацсобрание Франции

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции.

Как передает Report, её предложение прозвучало на фоне оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент.

Ле Пен назвала прошедшее голосование «референдумом» для главы Пятой республики и призвала президента страны Эммануэля Макрона сделать соответствующие выводы.

Как сообщает 20minutes, по словам Ле Пен, у Макрона «нет иного выбора, кроме как распустить Национальное собрание».

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