Ле Пен призвала остановить поток неконтролируемой миграции во Францию

Лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен считает, что правительству необходимо взять под контроль потоки мигрантов, прибывающих во Францию, для решения проблемы беспорядков в стране.

Лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен считает, что правительству необходимо взять под контроль потоки мигрантов, прибывающих во Францию, для решения проблемы беспорядков в стране.

Как передает Report , об этом Ле Пен заявила, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента республики).

"Прежде всего нам необходимо положить конец неконтролируемой иммиграции, а вместо этого сейчас усугубляется проблема обособления отдельных частей населения, противопоставляющих себя обществу. После этого решения проблемы миграции необходимо вернуть контроль над всеми районами Франции", - отметила она.

Ранее председатель "Национального объединения" Жордан Барделла также заявил, что Франция приняла слишком много мигрантов. "Мы приняли слишком много иммигрантов, что привело к напряженности в сфере безопасности в большом количестве кварталов".