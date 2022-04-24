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Ле Пен признала поражение во втором туре выборов президента Франции

Ле Пен признала поражение во втором туре выборов президента Франции Кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен признала поражение во втором туре выборов президента Франции.
Другие страны
24 апреля 2022 г. 22:39
Ле Пен признала поражение во втором туре выборов президента Франции

Кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен признала поражение во втором туре выборов президента Франции.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, при этом она призвала поддержать ее партию на парламентских выборах летом.

Ле Пен назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре президентских выборов, которые были обнародованы после закрытия избирательных участков во Франции.

"Этот результат стал для нас блестящей победой, - сказала она в ходе митинга с избирателями, который транслировали французские телеканалы. - Для нас, как и для миллионов европейцев, этот результат символизирует сильное недовольство нынешней системой".

Ранее телеканал BFM опубликовал предварительные данные голосования, согласно которым победу должен одержать действующий президент Франции Эмманюэль Макрон с результатом 57,6% голосов. Ле Пен набирает 42,4% голосов.

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Версия на азербайджанском языке Le Pen prezident seçkilərinin ikinci turunda məğlubiyyətini etiraf edib

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