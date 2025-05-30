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Ле Пен пригрозила вотумом недоверия правительству Франции

Ле Пен пригрозила вотумом недоверия правительству Франции Французское "Национальное объединение" будет голосовать за вынесение вотума недоверия правительству, если премьер страны Франсуа Байру повысит налоги.
Другие страны
30 мая 2025 г. 14:40
Ле Пен пригрозила вотумом недоверия правительству Франции
Марин Ле Пен

Французское "Национальное объединение" будет голосовать за вынесение вотума недоверия правительству, если премьер страны Франсуа Байру повысит налоги.

Как передает Report со ссылкой на Le Figaro, об этом заявила в пятницу председатель фракции "Национального объединения" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен.

"Если Байру планирует повысить налоги, как это делал его предшественник Барнье, то он вынудит нас принять то же решение (...) - проголосовать за вотум недоверия", - предупредила она.

В частности, Ле Пен выступает против повышения НДС, часть поступлений от которого, как планирует французский премьер, пойдет на финансирование социального обеспечения.

"Повышение НДС - это несправедливый удар по наиболее малоимущим категориям населения, так как потребление составляет более значительную часть расходов малообеспеченных семей, нежели более привилегированных слоев населения", - считает Ле Пен.

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