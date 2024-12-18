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Ле Пен: Президент Франции находится в шатком положении

Ле Пен: Президент Франции находится в шатком положении Президент Франции Эмманюэль Макрон находится в шатком положении - существует много причин, которые могут поспособствовать тому, чтобы он досрочно завершил свой "мандат".
Другие страны
18 декабря 2024 г. 16:09
Ле Пен: Президент Франции находится в шатком положении

Президент Франции Эмманюэль Макрон находится в шатком положении - существует много причин, которые могут поспособствовать тому, чтобы он досрочно завершил свой "мандат".

Как передает Report, об этом в интервью газете "Паризьен" заявила лидер фракции ультраправой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.

"Макрон находится в шатком положении. Проблемы могут возникнуть даже с его собственным центристским блоком, который может быть не согласен с новым премьером (Франсуа Байру - ред.) или ситуацией на финансовом рынке", - добавила она.

По словам Ле Пен, по этой причине ей нужно готовиться на случай досрочных выборов на пост главы государства.

"В качестве меры предосторожности я готовлюсь на случай досрочных президентских выборов", - сказала Ле Пен.

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Версия на азербайджанском языке Le Pen: Fransa Prezidenti çaşbaş vəziyyətdədir
Версия на английском языке Le Pen: French president in fragile position

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