Ле Пен: Президент Франции находится в шатком положении

Президент Франции Эмманюэль Макрон находится в шатком положении - существует много причин, которые могут поспособствовать тому, чтобы он досрочно завершил свой "мандат".

Президент Франции Эмманюэль Макрон находится в шатком положении - существует много причин, которые могут поспособствовать тому, чтобы он досрочно завершил свой "мандат".

Как передает Report, об этом в интервью газете "Паризьен" заявила лидер фракции ультраправой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.

"Макрон находится в шатком положении. Проблемы могут возникнуть даже с его собственным центристским блоком, который может быть не согласен с новым премьером (Франсуа Байру - ред.) или ситуацией на финансовом рынке", - добавила она.

По словам Ле Пен, по этой причине ей нужно готовиться на случай досрочных выборов на пост главы государства.

"В качестве меры предосторожности я готовлюсь на случай досрочных президентских выборов", - сказала Ле Пен.