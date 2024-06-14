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Ле Пен пообещала создать правительство нацединства в случае своей победы

Ле Пен пообещала создать правительство нацединства в случае своей победы Лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен пообещала в случае победы на досрочных выборах создать во Франции правительство национального единства.
Другие страны
14 июня 2024 г. 15:02
Ле Пен пообещала создать правительство нацединства в случае своей победы

Лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен пообещала в случае победы на досрочных выборах создать во Франции правительство национального единства.

Как передает Report, ее слова передает BFMTV.

"Национальное объединение" способно победить на досрочных выборах и создать правительство национального единства, чтобы вывести Францию из колеи кризиса. Мы объединим всех французов доброй воли, мужчин и женщин, которые сознают катастрофический характер ситуации в стране", - сказала она.

По ее словам, первой мерой нового правительства будет создание большой комиссии, которая проведет аудит всех государственных счетов.

Вместе с тем политик отметила, что кандидатом на пост главы кабмина в случае победы ее сторонников станет лидер "Национального объединения" 28-летний Жордан Барделла.

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