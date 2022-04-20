Ле Пен получила право первого слова на предвыборных дебатах с Макроном

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила право открыть единственные теледебаты перед вторым туром выборов, где ее единственным соперником будет действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила право открыть единственные теледебаты перед вторым туром выборов, где ее единственным соперником будет действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду журнал Le Point.

"По результатам жребия, определявшегося под надзором [медиарегулятора Франции] Arcom, первой выступит Марин Ле Пен. У каждого кандидата будет полторы минуты на вступительное слово и две минуты на заключение. Последнее слово также будет за Марин Ле Пен", - сообщает издание.

Дебаты будут транслироваться в прямом эфире в среду вечером. Они откроются в 21:00 по парижскому времени и продлятся не меньше двух часов. Согласно опросу компании Elabe, опубликованному во вторник, 25% респондентов допускают, что могут изменить решение о том, за кого они отдадут голос во втором туре, по итогам этих дебатов.

По данным исследовательского центра Ipsos, явка в предстоящем в воскресенье втором туре президентских выборов рискует стать самой низкой с 1969 года, когда в голосовании участвовали 68,9% французов. Согласно рейтингу претендентов, приводимому Ipsos, 56% опрошенных избирателей отдают предпочтение Макрону, в то время как за Ле Пен выступают 44% респондентов.