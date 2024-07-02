О нас

Ле Пен обвинила Макрона в подготовке "административного переворота"

Ле Пен обвинила Макрона в подготовке "административного переворота" Президент Франции Эмманюэль Макрон готовит "административный переворот" в государственных структурах, осуществляя перестановки в последний момент, чтобы не дать будущему премьеру от оппозиции управлять страной.
Другие страны
2 июля 2024 г. 13:05
Ле Пен обвинила Макрона в подготовке административного переворота

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовит "административный переворот" в государственных структурах, осуществляя перестановки в последний момент, чтобы не дать будущему премьеру от оппозиции управлять страной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказала лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире радио France Inter.

"Когда я читаю о том, что президент готовится уже завтра, то есть за четыре дня до второго тура выборов, назначить нового начальника национальной полиции, хотя он должен был остаться до конца Олимпийских игр, а также директора Национальной жандармерии, десятки префектов и множество людей, чьей целью будет помешать Жордану Барделла управлять страной так, как он этого пожелает, я считаю, что это является формой административного государственного переворота", - сказала она.

Политик выразила надежду на то, что подобная информация является лишь слухами, однако отметила, что еще перед первым туром выборов, в прошлую среду "было сделано гораздо больше назначений, чем во время обычных заседаний совета министров".

"Если распускаешь парламент, говоря при этом, что он не должен привести к власти твоих оппонентов, то тогда вообще не нужно распускать парламент", - заключила Ле Пен.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
В Иране завершилось голосование на выборах президента
В Иране завершилось голосование на выборах президента
29 июня 2024 г. 00:48
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
29 июня 2024 г. 02:40
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
1 июля 2024 г. 14:58
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
В Азербайджане урегулированы цены в ряде отраслей
В Азербайджане урегулированы цены в ряде отраслей
30 июня 2024 г. 20:53
В Кыргызстане пять человек погибли в результате схода селя
В Кыргызстане пять человек погибли в результате схода селя
28 июня 2024 г. 21:53
Sky: Большая авантюра Макрона с досрочными выборами обречена на провал
Sky: "Большая авантюра" Макрона с досрочными выборами обречена на провал
30 июня 2024 г. 09:04
Установлен новый тариф на пассажирские перевозки по маршруту Баку - Сумгайыт
Установлен новый тариф на пассажирские перевозки по маршруту Баку - Сумгайыт
30 июня 2024 г. 22:17
ЕВРО-2024: Определились все участники 1/8 финала
ЕВРО-2024: Определились все участники 1/8 финала
27 июня 2024 г. 01:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi