Ле Пен обещает сыграть важную роль в вопросах по Новой Каледонии, если станет президентом

Лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен не собирается отказываться от участия в президентских выборах, которые состоятся в 2027 году.

Лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен не собирается отказываться от участия в президентских выборах, которые состоятся в 2027 году.

Как передает Report, об этом она заявила телеканалу BFMTV в рамках своего визита в Новую Каледонию (заморская территория Франции).

"Я кандидат в президенты, и если меня изберут, то я заручусь доверием французов, чтобы сыграть важную роль в принятии решений по Новой Каледонии", - сказала она.

Ее визит проходит год спустя после волнений в Новой Каледонии из-за французского законопроекта о расширении списков избирателей на местных выборах. Весной 2024 года парламент Франции одобрил законопроект, предусматривающий предоставление права участвовать на региональных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Решение вызвало недовольство среди жителей островов, которые вышли на акции протестов. На фоне протестов французские власти приняли решение ввести в Новую Каледонию войска. В результате противостояния на архипелаге погибли 13 человек, в том числе 2 полицейских.