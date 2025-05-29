О нас

Ле Пен обещает сыграть важную роль в вопросах по Новой Каледонии, если станет президентом

Ле Пен обещает сыграть важную роль в вопросах по Новой Каледонии, если станет президентом Лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен не собирается отказываться от участия в президентских выборах, которые состоятся в 2027 году.
Другие страны
29 мая 2025 г. 16:27
Ле Пен обещает сыграть важную роль в вопросах по Новой Каледонии, если станет президентом

Лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен не собирается отказываться от участия в президентских выборах, которые состоятся в 2027 году.

Как передает Report, об этом она заявила телеканалу BFMTV в рамках своего визита в Новую Каледонию (заморская территория Франции).

"Я кандидат в президенты, и если меня изберут, то я заручусь доверием французов, чтобы сыграть важную роль в принятии решений по Новой Каледонии", - сказала она.

Ее визит проходит год спустя после волнений в Новой Каледонии из-за французского законопроекта о расширении списков избирателей на местных выборах. Весной 2024 года парламент Франции одобрил законопроект, предусматривающий предоставление права участвовать на региональных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Решение вызвало недовольство среди жителей островов, которые вышли на акции протестов. На фоне протестов французские власти приняли решение ввести в Новую Каледонию войска. В результате противостояния на архипелаге погибли 13 человек, в том числе 2 полицейских.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Le Pen vows to play major role on New Caledonia if elected French president
Версия на азербайджанском языке Marin Le Pen: Fransa prezidenti seçiləcəyim təqdirdə Yeni Kaledoniya məsələsində mühüm rol oynayacağam

Другие новости из категории

СМИ: В США разработали новый пакет санкций в отношении России
СМИ: В США разработали новый пакет санкций в отношении России
29 мая 2025 г. 16:46
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия выступили против ударов по объектам Ирана
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия выступили против ударов по объектам Ирана
29 мая 2025 г. 15:58
План США по Газе предусматривает 60-дневное перемирие и освобождение 10 заложников
План США по Газе предусматривает 60-дневное перемирие и освобождение 10 заложников
29 мая 2025 г. 15:37
Эрдоган: Отношения Анкары и Еревана постепенно нормализуются
Эрдоган: Отношения Анкары и Еревана постепенно нормализуются
29 мая 2025 г. 15:08
Польша продлила срок действия террористической угрозы, обвинив в атаках РФ и Беларусь
Польша продлила срок действия террористической угрозы, обвинив в атаках РФ и Беларусь
29 мая 2025 г. 14:47
Очередное заседание в формате Рамштайн пройдет в Брюсселе в начале июня
Очередное заседание в формате "Рамштайн" пройдет в Брюсселе в начале июня
29 мая 2025 г. 14:29
Эрдоган надеется на продолжение переговоров России и Украины в Стамбуле в июне
Эрдоган надеется на продолжение переговоров России и Украины в Стамбуле в июне
29 мая 2025 г. 14:25
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
29 мая 2025 г. 14:03
ЕС проконтролирует целевое использование €1,9 млрд, выделенных Молдове
ЕС проконтролирует целевое использование €1,9 млрд, выделенных Молдове
29 мая 2025 г. 12:42
Китай выразил США протест в связи с ожидаемым отзывом виз студентам из КНР
Китай выразил США протест в связи с ожидаемым отзывом виз студентам из КНР
29 мая 2025 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi