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Ле Пен назвала заявление Макрона об ударах по России шагом к мировой войне

Ле Пен назвала заявление Макрона об ударах по России шагом к мировой войне Позиция президента Франции Эмманюэля Макрона, который поддержал украинские удары по военным объектам на территории РФ, - это очередной шаг к мировой войне.
Другие страны
30 мая 2024 г. 12:47
Ле Пен назвала заявление Макрона об ударах по России шагом к мировой войне

Позиция президента Франции Эмманюэля Макрона, который поддержал украинские удары по военным объектам на территории РФ, - это очередной шаг к мировой войне.

Как передает Report, об этом в эфире радиостанции Franceinfo заявила президент фракции "Национальное объединение" (RN) в парламенте Франции Марин Ле Пен.

"Макрон хочет, чтобы Франция вступила в войну. Это заявление стало дополнительным шагом к ней. Я против этого и считаю, что это создает колоссальный риск для безопасности наших граждан", - заявила она.

Она отметила, что поддерживает поставки Киеву лишь оборонительных вооружений.

"Так же, как США и Германия, я против разрешения Украине использовать поставляемые Западом вооружения, чтобы поражать цели на территории России. Это механизм вступления в третью мировую войну. Я против всего, что может создать риск мирового конфликта, где Франция будет на передовой", - сказала она.

По мнению Ле Пен, необходимо вернуться к переговорам, а Макрон вместо этого готовит общество к объявлению об отправке войск в Украину.

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Версия на английском языке Le Pen calls Macron’s statement about strikes on Russia step towards world war

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