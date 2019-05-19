​Ле Пен надеется на нормализацию отношений России и Европы

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила надежду, что отношения между Россией и Европой нормализуются.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"У нас нет причин для того, чтобы быть в состоянии вражды с Россией. Мы надеемся, что наступит нормализация (в отношениях) европейских стран и России, потому что это в явных интересах европейских стран и, я думаю, в интересах России", - сказала она в беседе с РИА Новости.

В марте Марин Ле Пен в эфире радио RTL отметила, что антироссийские санкции привели "к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС".