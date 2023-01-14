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Le Monde: Во Франции обеспокоены усилением присутствия США в европейском киберпространстве

Le Monde: Во Франции обеспокоены усилением присутствия США в европейском киберпространстве Усиление присутствия Соединенных Штатов в европейском киберпространстве вызывает обеспокоенность у французских военных.
Другие страны
14 января 2023 г. 01:51
Le Monde: Во Франции обеспокоены усилением присутствия США в европейском киберпространстве

Усиление присутствия Соединенных Штатов в европейском киберпространстве вызывает обеспокоенность у французских военных.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Monde.

По словам начальника командования французской киберзащиты генерала Эмерика Бонмезона, операции по технической поддержке, которые группы американских военных специалистов по кибербезопасности стали проводить в Европе после вторжения РФ на территорию Украины "с целью отслеживания возможного российского вмешательства", вызывают настороженность.

По его словам, эксперты из США действуют "достаточно агрессивно".

Генерал считает, что открытием сетей для кибервоенных из Соединенных Штатов государства подвергают себя риску влияния на их внутреннюю политику.

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Версия на азербайджанском языке “Le Monde”: Fransa ABŞ-nin Avropa kiberməkanında iştirakının artmasından narahatdır

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