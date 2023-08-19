Le Monde сообщила о выдаче Нигером Франции разрешения на интервенцию

Министр иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Асуми Масуду, и.о. премьер-министра республики в правительстве, сформированном президентом Нигера Мохамедом Базумом, подписал документ, который разрешал Франции военное вмешательство в

Министр иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Асуми Масуду, и.о. премьер-министра республики в правительстве, сформированном президентом Нигера Мохамедом Базумом, подписал документ, который разрешал Франции военное вмешательство в ситуацию в республике после переворота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Monde.

"Когда мы поняли в первые часы, что речь действительно идет о перевороте, исполняющий обязанности премьер-министра Масуду <...> запросил поддержку Франции, которая потребовала письменного разрешения", - приводит издание слова источника в окружении Базума.

Le Monde отметила, что французские подразделения прибыли к штабу Национальной гвардии в 04:00 27 июля. "У них были десятки автомобилей, наготове также были вертолеты", - сказал источник.

Против операции выступил сам Базум, который "верил, что переговоры с путчистами увенчаются успехом". После этого сдержанную позицию по поводу операции заняла и сама Франция, поскольку часть нигерских военных, на которых Париж мог бы опереться, перешла на сторону мятежников.

Ранее официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман заявил, что в его распоряжении находится документ, который "разрешил Франции наносить удары по президентскому дворцу, чтобы освободить находящегося там президента Базума".