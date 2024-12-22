Le Monde: Макрон стал "сверхпараноидальным"

Президент Франции Эмманюэль Макрон пытается максимально засекретить все аспекты своей жизни, чтобы не повторить судьбу своего предшественника Франсуа Олланда, попавшего в скандал из-за фото папарацци.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пытается максимально засекретить все аспекты своей жизни, чтобы не повторить судьбу своего предшественника Франсуа Олланда, попавшего в скандал из-за фото папарацци.

Как передает Report , об этом пишет газета Le Monde.

"Гиперзакрытый", "сверхпараноидальный", "загадочный" - именно такими словами описывают сегодня президента республики его близкие соратники, - пишет издание. - В 2014 году он был в первых рядах, когда Франсуа Олланда сфотографировали на скутере на улице дю Сирк в VIII округе Парижа, когда он собирался тайно встретиться с актрисой Жюли Гайе. Будучи заместителем генерального секретаря Елисейского дворца, Эмманюэль Макрон следил за "взрывом" изнутри. Урок, который он извлек, заключается в том, что Франсуа Олланд был недостаточно осторожен или недостаточно защищен".

Другим событием, укрепившим Макрона в необходимости создать вокруг себя ауру секретности, стал взлом почтовых адресов его команды во время предвыборной кампании 2017 года, как утверждалось тогда - "русскими хакерами". После этого в разгар предвыборной кампании в сеть утекли 20 тыс. электронных писем. Хотя это не помешало ему выиграть выборы, Макрона сильно задели последовавшие за утечкой нападки на его отношения с супругой Брижит.

С тех пор жизнь в Елисейском дворце стала "закрытой как никогда", утверждают собеседники издания. Памятуя о скандале с Олландом, Макрон старается избегать поездок к частным лицам и, как правило, выбирается только в привычные ему рестораны в VI, VII и XV округах французской столицы, где всегда выбирает место в конце зала, садясь спиной к стене в окружении охраны.

Более того, после прихода к власти он ограничил передачу сведений о своих перемещениях в министерство внутренних дел, опасаясь утечек. Даже внутри президентской службы безопасности он выделил пять "своих" полицейских, которые сопровождают его во время прогулок по Парижу и посещения светских мероприятий.

И президент регулярно пытается засудить всех, кто распускает слухи о нем или его супруге, или, например, папарацци, следившего за ним во время отдыха близ Марселя. Контроль за "правильной" подачей медиаматериалов доверили известной в мире папарацци и светской прессы 77-летней Мишель Маршан.

На защите имиджа президента стоит глава его офиса Патрис Фор (с января 2024 года), который регулярно собирает управление безопасности президента для отслеживания всех слухов и угроз в адрес Макрона.

И президент регулярно пытается засудить всех, кто распускает слухи о нем или его супруге, или, например, папарацци, следившего за ним во время отдыха близ Марселя. Контроль за "правильной" подачей медиаматериалов доверили известной в мире папарацци и светской прессы 77-летней Мишель Маршан.