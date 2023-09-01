Le Monde: Большинство стран ЕС поддерживают санкционное давление на Нигер, а не военное

Подавляющее большинство стран Евросоюза поддерживают усиление санкционного режима против Нигера, а не военную интервенцию.

Подавляющее большинство стран Евросоюза поддерживают усиление санкционного режима против Нигера, а не военную интервенцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Le Monde по итогам неформальной встречи глав МИД стран сообщества в испанском Толедо.

"Для подавляющего большинства стран введение санкций - это единственный приемлемый шаг на данный момент. Дальше они идти не готовы", - сообщил изданию один из участников встречи.

Глава МИД в правительстве свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума Асуми Масуду призвал европейские страны поддержать инициативу ECOWAS, "но безуспешно".