Le Monde: 40 процентов населения заморских территорий Франции живут в условиях бедности

Около 40 процентов населения заморских территорий Франции живут за чертой бедности.

Около 40 процентов населения заморских территорий Франции живут за чертой бедности.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье французской газеты Le Monde под названием "Бедность во Франции перестала сокращаться 20 лет назад, и с тех пор наблюдается ее рост".

В статье, подготовленной членами аналитического центра "Объединение государственных реформ" Кристианом Бабусио, Бернадеттом Мальгорном и Эммануэлем Миллардом, отмечается, что в континентальной Франции 9 млн человек живут в бедности. Это составляет 14,4% населения страны. Однако с учетом заморских территорий это число достигает 10 млн.

Население заморских территорий Франции составляет около 2,6 млн человек, из которых около 40% находятся за чертой бедности.

В статье отмечается, что несмотря на ежегодные отчисления порядка 51 млрд евро на борьбу с бедностью и усилия сотен тысяч добровольцев по всей стране, ситуация остается критической.

Согласно данным Национального института экономических исследований и статистики Франции, опубликованным в июле 2024 года, снижение уровня бедности прекратилось 20 лет назад, и с тех пор растет.

Авторы статьи связывают текущую ситуацию с отсутствием комплексного подхода к борьбе с бедностью.