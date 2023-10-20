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Ле Каи: Полинезия продолжает страдать от последствий ядерных испытаний Франции

Ле Каи: Полинезия продолжает страдать от последствий ядерных испытаний Франции Полинезии продолжает страдать от французских ядерных испытаний.
Другие страны
20 октября 2023 г. 11:18
Ле Каи: Полинезия продолжает страдать от последствий ядерных испытаний Франции

Полинезия продолжает страдать от последствий ядерных испытаний Франции.

Как сообщает Report об этом представитель Партии за независимость Полинезии "Tavini huiraatira" Хейнуи Ле Каи (Heinui Le Caill) заявил на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой (БИГ).

Представитель Партии отметил, что проводимые Францией ядерные испытания негативно влияют на здоровье населения и экологию Полинезии: "Власти Франции годами отравляли нас радиацией от ядерных испытаний".

"Политика гегемонии Франции ни к чему хорошему не приведет", - добавил он.

В конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой, принимают участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему "Деколонизация: Тихая революция".

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