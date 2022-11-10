Le Figaro: В новой национальной стратегии Макрон готовит французов к войне

Президент Франции Эмманюэль Макрон представил новую доктрину национальной стратегии, предполагающую подготовку страны к возможной войне.

Президент Франции Эмманюэль Макрон представил новую доктрину национальной стратегии, предполагающую подготовку страны к возможной войне.

Как передает Report , об этом сообщает издание Le Figaro.

В публикации отмечается, что доктрина стала продолжением документа, который приняли в 2017 году, и включает в себя десять стратегических целей Франции для защиты своих интересов. Также в нем содержится пункт о военной экономике, но в нем не подразумевается "всеобщая милитаризация".

В документе отмечается, что ВС Франции должны "скорректировать слабые места", власти же должны "переосмыслить свои стратегические амбиции через призму разрушения мирового порядка".