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Le Figaro: В новой национальной стратегии Макрон готовит французов к войне

Le Figaro: В новой национальной стратегии Макрон готовит французов к войне Президент Франции Эмманюэль Макрон представил новую доктрину национальной стратегии, предполагающую подготовку страны к возможной войне.
Другие страны
10 ноября 2022 г. 05:46
Le Figaro: В новой национальной стратегии Макрон готовит французов к войне

Президент Франции Эмманюэль Макрон представил новую доктрину национальной стратегии, предполагающую подготовку страны к возможной войне.

Как передает Report, об этом сообщает издание Le Figaro.

В публикации отмечается, что доктрина стала продолжением документа, который приняли в 2017 году, и включает в себя десять стратегических целей Франции для защиты своих интересов. Также в нем содержится пункт о военной экономике, но в нем не подразумевается "всеобщая милитаризация".

В документе отмечается, что ВС Франции должны "скорректировать слабые места", власти же должны "переосмыслить свои стратегические амбиции через призму разрушения мирового порядка".

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Версия на азербайджанском языке Le Figaro: Makron yeni milli strategiyada fransızları müharibəyə hazırlayır

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