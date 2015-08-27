Le Figaro: переговоры между Францией и Египтом по "Мистралям" достигли продвинутой стадии

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Франция ведет сразу с несколькими странами переговоры о продаже двух вертолетоносцев типа "Мистраль", изначально построенных для ВМФ РФ. Как сообщила газета Le Figaro, одним из наиболее вероятных претендентов на покупку кораблей сейчас выступает Египет, переговоры с которым достигли продвинутой стадии.

"Переговоры очень сильно продвинулись", - утверждает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает Le Figaro, помимо Египта дискуссии по поводу кораблей ведутся и с представителями других государств. "По данным дипломатического источника, переговоры начались год назад, - пишет газета. - Потенциальный интерес проявляют десяток стран. Многие из них уже направили письменный запрос. Во главе списка фигурирует Египет".

По оценке издания, Каир может быть заинтересован в использовании "Мистралей" для военных операций в нестабильном Йемене, а также в Ливии. "Покупку вероятно частично профинансирует Саудовская Аравия", - уточняет Le Figaro.

Ранее Франция и Египет уже заключили крупный контракт на поставку 24 многоцелевых истребителя "Рафаль" для египетских ВВС. Для Парижа это был первое в истории соглашение на экспортную поставку "Рафалей", на которые ранее никак не удавалось найти зарубежных покупателей. Общая сумма сделки, заключенной в феврале нынешнего года, оценивается в 5 млрд евро - часть этих денег предоставила Саудовская Аравия. Помимо боевых самолетов египетская сторона получила по контракту многофункциональный фрегат FREEM, а также ракеты малой и средней дальности MBDA.