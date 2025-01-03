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Le Figaro: Более 60% французов выступают за отставку президента Макрона

Le Figaro: Более 60% французов выступают за отставку президента Макрона Более 60% французов высказались за отставку президента республики Эмманюэля Макрона.
Другие страны
3 января 2025 г. 23:02
Le Figaro: Более 60% французов выступают за отставку президента Макрона

Более 60% французов высказались за отставку президента республики Эмманюэля Макрона.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Odoxa-Backbone по запросу газеты Le Figaro.

По данным службы, 61% опрошенных выступают за отставку действующего главы государства. Издание отмечает, этот показатель вырос на 7% с сентября 2024 года. 38% респондентов высказались против отставки, еще 1% участников исследования затруднились ответить.

Кроме того, 62% опрошенных характеризуют президентство Макрона как авторитарное. Большинство французов также считают, что Франсуа Байру не удастся продержаться в премьерском кресле до конца года - 86% респондентов убеждены, что президенту Франции в 2025 году придется назначать нового премьер-министра.

Опрос проводился 2-3 января, в нем приняли участие 1 005 человек.

Напомним, что Макрон назначил Байру на пост премьер-министра 13 декабря. Во главе правительства 73-летний лидер партии "Демократическое движение" сменил Мишеля Барнье.

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Версия на азербайджанском языке Fransızların 60%-dən çoxu Makronun istefasını dəstəkləyir

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