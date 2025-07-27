LCI: На юге Франции лесной пожар охватил территорию площадью более 680 га

Крупный лесной пожар произошел в департаменте Од на юге Франции, от огня пострадала территория площадью более 680 га.

Крупный лесной пожар произошел в департаменте Од на юге Франции, от огня пострадала территория площадью более 680 га.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал LCI.

По его информации, в субботу вечером жители двух кемпингов и нескольких жилых домов в районе коммуны Порт-Ла-Нувель были эвакуированы в качестве меры предосторожности, в общей сложности эвакуация затронула 1 тыс. человек. Также в ходе тушения пожара коммуна была полностью обесточена. Кроме того, два дома в коммуне Сижан были сильно повреждены огнем, один практически полностью уничтожен. В воскресенье утром людям разрешили вернуться в свои дома, однако борьба с огнем в данном районе продолжается.

На месте работают 630 сотрудников пожарных служб, также задействованы два пожарных самолета и два вертолета, однако их работу затрудняет сильный ветер - в первой половине дня ожидались порывы до 22 м/с. В ходе борьбы со стихией четверо пожарных пострадали, отравившись дымом, двое из них были госпитализированы. К настоящему моменту, по сообщению властей, пожар локализован.