​Лайнер Boeing 777X завершил первый испытательный полет

Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X в субботу совершил первый испытательный полет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию взлета и посадки вела на своем сайте американская корпорация Boeing.

Продолжительность полета составила почти четыре часа, он проходил над штатом Вашингтон. Авиалайнер поднялся в воздух в аэропорту в окрестностях города Эверетт, а приземлился в воздушной гавани в Сиэтле.

Как пояснил во время трансляции один из пилотов-испытателей Boeing Тэд Грейди, маршрут был составлен с учетом погодных условий, а также таким образом, чтобы не мешать воздушному сообщению. Во время испытаний с помощью специального оборудования фиксировались данные о работе систем лайнера.

По словам Грейди, на борту лайнера находились только два пилота. "Они сделали все, что было запланировано на этот полет", - сказал он. Грейди уточнил, что системы лайнера работали штатно. "Тесты продолжатся", - добавил он. Во время предстоящих испытаний на борту лайнера будут присутствовать специалисты компании.

В Boeing заявляют, что 777X является "самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями". Согласно информации, представленной на сайте компании, длина самой крупной разновидности Boeing 777X будет составлять почти 77 метров, самолет рассчитан на перевозку до 426 пассажиров. В компании планируют, что лайнеры начнут доставлять заказчикам в 2021 году.

Ранее первый испытательный полет неоднократно откладывался. В последний раз это произошло в пятницу из-за слишком сильного ветра. В июле 2019 года Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя.

Испытания нового самолета пришлись на период, когда корпорация переживает серьезный кризис: в декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.