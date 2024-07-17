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Лавров: Заявления президента Ирана дают надежду на сближение стран Залива

Лавров: Заявления президента Ирана дают надежду на сближение стран Залива Первые заявления избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана дают надежду на сближение всех прибрежных стран Залива для преодоления противоречий и недоверия.
Другие страны
17 июля 2024 г. 20:15
Лавров: Заявления президента Ирана дают надежду на сближение стран Залива

Первые заявления избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана дают надежду на сближение всех прибрежных стран Залива для преодоления противоречий и недоверия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Совета безопасности ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

"Сейчас после внеочередных выборов в Иране и первых заявлений нового иранского президента Пезешкиана появляется надежда на сближение всех прибрежных стран Залива в интересах преодоления застарелых противоречий, недоверия и в интересах объединения усилий на общеприемлемой основе", - сказал Лавров.

По его словам, прогресс на палестинском треке в полном соответствии с решениями ООН стал бы важным вкладом в объективный процесс формирования общей евразийской архитектуры.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: İran prezidentinin bəyanatları Körfəz ölkələri arasında yaxınlaşmaya ümid verir

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