Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась".

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал в интервью газете "Труд".

"Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - отметил министр.

По его словам, в таких условиях на первый план выходят задачи оказания гуманитарной помощи Сирии и "продвижения политического процесса по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом".