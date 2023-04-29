О нас

Лавров заявил о провале попыток изолировать Россию

Лавров заявил о провале попыток изолировать Россию Усилия Вашингтона и его сателлитов изолировать Москву терпят полный провал, мировое большинство не желает "таскать каштаны из огня" для бывших колониальных метрополий.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 09:54
Лавров заявил о провале попыток изолировать Россию

Усилия Вашингтона и его союзников изолировать Москву терпят полный провал, мировое большинство не желает "таскать каштаны из огня" для бывших колониальных метрополий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветственном видеообращении к участникам Всемирной конференции по многополярности, которая проходит в субботу в режиме онлайн.

"Представляется закономерным, что усилия Вашингтона и его сателлитов повернуть вспять ход истории, заставить международное сообщество жить по придуманному "порядку, основанному на правилах", терпят фиаско. Упомяну лишь полный провал линии западников на изоляцию России. Государства "мирового большинства", в которых проживает порядка 85% населения Земли, не желают таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий", - отметил глава дипведомства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе
Масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе
29 апреля 2023 г. 10:20
Более трети зарубежных компаний Германии намерены увеличить инвестиции
Более трети зарубежных компаний Германии намерены увеличить инвестиции
29 апреля 2023 г. 09:31
Страны мира эвакуируют своих граждан из Судана
Страны мира эвакуируют своих граждан из Судана
29 апреля 2023 г. 08:57
Президентам Чехии и Словакии пришлось спуститься в убежище из-за воздушной тревоги в Киеве
ФотоПрезидентам Чехии и Словакии пришлось спуститься в убежище из-за воздушной тревоги в Киеве
29 апреля 2023 г. 05:46
Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 50
Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 50
29 апреля 2023 г. 05:23
Lockheed Martin произведет 126 F-35 для ВС США и их союзников
Lockheed Martin произведет 126 F-35 для ВС США и их союзников
29 апреля 2023 г. 04:05
Госдеп США одобрил закупку Великобританией высокоточных ракет
Госдеп США одобрил закупку Великобританией высокоточных ракет
29 апреля 2023 г. 02:49
В Афганистане в результате взрыва снаряда погибли пятеро детей
В Афганистане в результате взрыва снаряда погибли пятеро детей
29 апреля 2023 г. 02:22
Число жертв ракетных ударов РФ по украинской Умани достигло 23
Число жертв ракетных ударов РФ по украинской Умани достигло 23
29 апреля 2023 г. 01:54
В Карибском море изъяли крупнейшую в 2023 году партию кокаина
В Карибском море изъяли крупнейшую в 2023 году партию кокаина
29 апреля 2023 г. 01:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi