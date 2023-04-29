Лавров заявил о провале попыток изолировать Россию

Усилия Вашингтона и его сателлитов изолировать Москву терпят полный провал, мировое большинство не желает "таскать каштаны из огня" для бывших колониальных метрополий.

Усилия Вашингтона и его союзников изолировать Москву терпят полный провал, мировое большинство не желает "таскать каштаны из огня" для бывших колониальных метрополий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветственном видеообращении к участникам Всемирной конференции по многополярности, которая проходит в субботу в режиме онлайн.

"Представляется закономерным, что усилия Вашингтона и его сателлитов повернуть вспять ход истории, заставить международное сообщество жить по придуманному "порядку, основанному на правилах", терпят фиаско. Упомяну лишь полный провал линии западников на изоляцию России. Государства "мирового большинства", в которых проживает порядка 85% населения Земли, не желают таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий", - отметил глава дипведомства.