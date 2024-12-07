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Лавров заявил о готовности РФ помочь нормализации отношений Турции и Сирии

Лавров заявил о готовности РФ помочь нормализации отношений Турции и Сирии Россия в астанинском формате обсуждает ряд идей по тому, как обеспечить безопасность турецко-сирийской границы при сохранении территориальной целостности Сирии.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 17:41
Лавров заявил о готовности РФ помочь нормализации отношений Турции и Сирии

Россия в астанинском формате обсуждает ряд идей по тому, как обеспечить безопасность турецко-сирийской границы при сохранении территориальной целостности Сирии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Турция - очень влиятельный актор в Сирии, думаю, вам это известно. Они обеспокоены безопасностью на границе с Сирией. Мы обсуждали в астанинском формате и формате "Астанинский формат плюс Сирия" вопрос нормализации отношений между Анкарой и Дамаском", - сказал он на Дохийском форуме в субботу.

Он добавил, что существует ряд идей, которые РФ хочет реализовать для защиты территориальной целостности Сирии, при этом обеспечив и безопасность границы Турции, "дабы через нее не просачивались террористические элементы".

По его словам, в решении этого вопроса можно было бы опираться на Аданские соглашения 1998 года. "У меня нет сомнений, что отношения между Сирией и Турцией должны быть нормализованы, мы будем делать все, чтобы этому помочь", - сказал Лавров.

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