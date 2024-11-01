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Глава МИД РФ: Победителей в арабо-израильском конфликте не будет

Глава МИД РФ: Победителей в арабо-израильском конфликте не будет Россия призывает прекратить кровопролитие на Ближнем Востоке и создать условия для политического урегулирования, победить в вооруженном противостоянии никому не удастся.
Другие страны
1 ноября 2024 г. 08:50
Глава МИД РФ: Победителей в арабо-израильском конфликте не будет

Россия призывает прекратить кровопролитие на Ближнем Востоке и создать условия для политического урегулирования, победить в вооруженном противостоянии никому не удастся.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hürriyet.

"Призываем воздерживаться от шагов, ведущих к дальнейшей эскалации насилия и выходу ситуации из-под контроля, - отметил он. - Победителей в этом конфликте не будет. Путь к нормализации ситуации проходит через прекращение кровопролития и создание условий для политического урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе. Она предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года".

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил уверенность в том, что только такое решение "может гарантировать устойчивый мир на Ближнем Востоке".

Лавров обратил внимание на то, что неурегулированность арабо-израильского конфликта "породила очередной виток насилия: в Газе погибли десятки тысяч невинных палестинцев, в Ливане счет пострадавших идет на тысячи, в воронку противостояния затягивается все большее число стран".

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Версия на азербайджанском языке Lavrov Yaxın Şərqdəki müharibədən danışıb: “Bu münaqişədə qaliblər olmayacaq”

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