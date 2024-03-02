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Лавров: Запад должен серьезно подумать, прежде чем перечеркивать принцип неприкосновенности собственности

Лавров: Запад должен серьезно подумать, прежде чем перечеркивать принцип неприкосновенности собственности Запад должен серьезно подумать, прежде чем перечеркивать в очередной раз принцип неприкосновенности собственности.
Другие страны
2 марта 2024 г. 15:58
Лавров: Запад должен серьезно подумать, прежде чем перечеркивать принцип неприкосновенности собственности

Запад должен серьезно подумать, прежде чем перечеркивать в очередной раз принцип неприкосновенности собственности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге по итогам Дипломатического форума в Анталье, комментируя дискуссии на Западе по вопросу возможной конфискации замороженных российских активов.

"Я думаю, что должны очень серьезно подумать наши западные коллеги, прежде чем еще и этот свой принцип - принцип неприкосновенности собственности - перечеркивать в очередной раз", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Qərb mülkiyyətin toxunulmazlığı prinsipinin üstündən xətt çəkməzdən əvvəl ciddi düşünməlidir”
Версия на английском языке Lavrov: West should think seriously before crossing out principle of inviolability of property

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