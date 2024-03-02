Лавров: Запад должен серьезно подумать, прежде чем перечеркивать принцип неприкосновенности собственности

Запад должен серьезно подумать, прежде чем перечеркивать в очередной раз принцип неприкосновенности собственности.

Запад должен серьезно подумать, прежде чем перечеркивать в очередной раз принцип неприкосновенности собственности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге по итогам Дипломатического форума в Анталье, комментируя дискуссии на Западе по вопросу возможной конфискации замороженных российских активов.

"Я думаю, что должны очень серьезно подумать наши западные коллеги, прежде чем еще и этот свой принцип - принцип неприкосновенности собственности - перечеркивать в очередной раз", - отметил министр.