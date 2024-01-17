Лавров выступит на дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и Украине

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в открытых дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и в заседании по Украине 22-24 января.

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в открытых дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и в заседании по Украине 22-24 января.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В период с 22 по 24 января министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициируемом нашей стороной заседании Совета Безопасности ООН по украинской проблематике", - сказала Захарова в ходе брифинга.