Лавров возглавит делегацию РФ на саммите G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро по поручению президента России Владимира Путина.

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро по поручению президента России Владимира Путина.

Как передает Report, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в Telegram-канале.

"Российскую делегацию на этом мероприятии по поручению президента Владимира Путина возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров", - сообщил он.

На встрече с руководителями СМИ стран БРИКС Путин сообщил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии в 2024 году, который пройдет 18-19 ноября. Он пояснил, что не хочет срывать мероприятие. По мнению президента, его появление на площадке "двадцатки" нарушило бы нормальную работу форума.