Лавров: вопросы Ближнего Востока требуют срочного решения

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Вопросы ближневосточного урегулирования требуют срочного решения, нужно сделать так, чтобы ситуация не деградировала, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Джоном Керри.

"Ближневосточные вопросы требуют срочного решения, — сказал российский министр. — Мы вместе должны сделать так, чтобы ситуация не деградировала, заинтересованы обсудить сегодня это".

Керри поблагодарил Лаврова за то, что он внес изменения в рабочий график и смог приехать в Рим в резиденцию американского посла, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США стала 17-й по счету в текущем году. Ближневосточная тематика заявлена как центральная, учитывая запланированные консультации в Риме Керри с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила ранее официальный представитель госдепа США Мари Харф. Стороны также обсудят конфликты в Украине и Сирии.