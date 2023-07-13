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Лавров: Вместе с Китаем поддерживаем нацеленность АСЕАН в укрепление роли в АТР

Лавров: Вместе с Китаем поддерживаем нацеленность АСЕАН в укрепление роли в АТР Москва вместе с Пекином будут выступать за укрепление асеаноцентричных механизмов.
Другие страны
13 июля 2023 г. 10:48
Лавров: Вместе с Китаем поддерживаем нацеленность АСЕАН в укрепление роли в АТР

Москва вместе с Пекином будут выступать за укрепление асеаноцентричных механизмов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В четверг на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте проходит встреча Лаврова с главой канцелярии Комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

Российский министр отметил, что "широкая, богатейшая повестка дня российско-китайского диалога требует регулярной сверки часов".

"Мы поддерживаем нацеленность АСЕАН на продолжение конструктивной роли в АТР [Азиатско-Тихоокеанском регионе], поддерживаем асеаноцентричные механизмы, будем выступать вместе с Китайской [Народной] Республикой за их укрепление, - все эти подходы мы с вами вчера изложили председателю АСЕАН, министру иностранных дел Индонезии госпоже [Ретно] Марсуди", - сказал Лавров.

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Версия на английском языке Lavrov: Together with China, we support ASEAN's focus on strengthening its role in Asia-Pacific region
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov Cakartada çinli həmkarı ilə görüşüb

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