Лавров в разговоре с Керри указал на важность прямого диалога Киева с ополченцами

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри указал на важность прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, скорейшего прекращения боев в районе Дебальцево. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

"Обсуждалась проблематика урегулирования украинского кризиса на основе "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", согласованного 12 февраля при содействии лидеров государств-участников "нормандского формата", - информировали в дипведомстве. - Министр указал на важность прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, в том числе для скорейшего прекращения боестолкновений в районе Дебальцево, и вновь напомнил об обязательствах властей Украины по проведению конституционной реформы и предоставлению Донбассу особого статуса".