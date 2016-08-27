Лавров: урегулирование в Сирии необходимо без предварительных условий

Баку. 27 Августа. REPORT.AZ/ Предварительных условий для политического урегулирования в Сирии быть не должно.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Политический процесс — это наша главная цель. Чтобы к ней придти, мы будем добиваться успокоения ситуации на земле, получения гуманитарного доступа. Но здесь не может быть, по нашему глубокому убеждению, каких-то предварительных условий. Если ждать, пока ситуация успокоится на 100%, и только потом начинать политический процесс, то можно ничего не добиться",- сказал Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Джоном Керри.