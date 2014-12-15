 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лавров указал Керри на бесперспективность давления на Россию

    Стороны согласились на необходимости скорейшего созыва заседания контактной группы по Украине

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Риме с государственным секретарем США Джоном Керри заявил, что попытки давления на Россию бесперспективны. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru говорится в сообщении, размещенном в понедельник, 15 декабря, на странице МИД РФ в Facebook.

    При обсуждении двусторонних отношений Лавров подчеркнул, что "их развитие возможно лишь на основе равноправия и взаимного учета интересов".

    Обсуждая тему украинского урегулирования стороны согласились на необходимости скорейшего созыва заседания контактной группы, что должно помочь выполнению соглашений, заключенных в Минске в сентябре.

    Лавров и Керри, кроме того, обменялись мнениями по другим международным проблемам, включая необходимость придания нового импульса палестино-израильскому мирному процессу, урегулированию сирийского конфликта и выработке всеобъемлющего соглашения относительно иранской ядерной программы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi