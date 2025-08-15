Сергей Лавров: У России есть аргументы и четкая позиция

РФ изложит свою четкую позицию на российско-американских переговорах на Аляске, и для этого уже немало было сделано в ходе визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

РФ изложит свою четкую позицию на российско-американских переговорах на Аляске, и для этого уже немало было сделано в ходе визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии телеканалу "Россия-24".

"Мы не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргументы, позиция понятная и четкая. Мы будем их излагать", - сказал он.

"Здесь уже немало сделано в ходе визитов Стивена Уиткоффа. Президент уже об этом говорил. Уиткофф выступал от имени президента США Дональда Трампа. Надеемся, что мы сегодня продолжим этот очень полезный разговор", - подчеркнул министр.