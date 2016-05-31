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    ​Лавров: У меня нет президентских амбиций

    Глава МИД РФ: Я нахожусь сейчас на своем месте

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у него нет президентских амбиций.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью "Комсомольской правды", отвечая на вопрос о том, хотел ли бы он стать президентом России.

    "Я нахожусь сейчас на своем месте", - сказал министр.

    Говоря о своих дальнейших планах в профессиональной деятельности, Лавров подчеркнул, что никогда в своей жизни планов не строил.

    "Все шло само собой", - добавил глава российского МИДа.

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