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Лавров: Третья сторона вместе с РФ и Турцией обеспечит безопасность судов с зерном

Лавров: Третья сторона вместе с РФ и Турцией обеспечит безопасность судов с зерном Обеспечивать безопасность судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, она будет определена позднее.
Другие страны
24 июля 2022 г. 22:15
Лавров: Третья сторона вместе с РФ и Турцией обеспечит безопасность судов с зерном

Обеспечивать безопасность судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, она будет определена позднее.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье.

"В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора", - сказал Лавров в ходе встречи с постпредами стран - членов Лиги арабских государств.

Он отметил, что меморандум РФ - ООН, подписанный одновременно с соглашениями в Стамбуле, "обязал генерального секретаря ООН запустить процесс, убедить западные страны и добиться от них решения о снятии всех ограничений", наложенных на экспорт российского зерна.

Министр подчеркнул, что несмотря на то, что продовольствие не подпало под антироссийские ограничения напрямую, рестрикции были наложены на возможность захода российских судов с продовольствием в зарубежные порты, захода иностранных судов в порты РФ за зерном, а также механизмы оплаты и страхования, это усугубило мировой продовольственный кризис.

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