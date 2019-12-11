Лавров: Трамп рассматривает предложение посетить РФ по случаю 75-летия Победы

Президент США Дональд Трамп получил приглашение от президента России Владимира Путина на торжества в Москве по случаю 75-летия Победы и в настоящее время рассматривает это предложение.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Соединенные Штаты.

"Президент Путин пригласил президента Трампа на торжества по случаю Дня Победы 9 мая следующего года в Москве на их встрече в Японии на полях G20 в июне этого года, - отметил глава МИД РФ. - Сегодня по поручению президента я подтвердил это приглашение. Президент Трамп его рассматривает".

"Мы надеемся, что, если такая возможность представится, конечно же, можно будет провести полноформатный двусторонний разговор", - добавил Лавров.