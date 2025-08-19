О нас

Лавров: Трамп после саммита на Аляске стал глубже подходить к урегулированию в Украине

Лавров: Трамп после саммита на Аляске стал глубже подходить к урегулированию в Украине Саммит президентов РФ и США на Аляске 15 августа показал, что действующая американская администрация нацелена на поиск долгосрочного и устойчивого урегулирования вокруг Украины.
Другие страны
19 августа 2025 г. 14:01
Лавров: Трамп после саммита на Аляске стал глубже подходить к урегулированию в Украине

Саммит президентов РФ и США на Аляске 15 августа показал, что действующая американская администрация нацелена на поиск долгосрочного и устойчивого урегулирования вокруг Украины.

Как сообщает Report, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

"Там (на Аляске - ред.) была очень хорошая атмосфера. И она отражена в заявлениях, которые сделали после переговоров президенты (Владимир Путин и Дональд Трамп)", - сказал Лавров.

По словам министра, на Аляске был "полезный разговор".

Лавров добавил, что Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, "гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса (вокруг Украины - ред.)".

Версия на английском языке Lavrov: Trump took deeper approach to settlement in Ukraine after Alaska summit
Версия на азербайджанском языке Lavrov: Tramp Alyaska sammitindən sonra Ukraynada nizamlanmaya daha dərindən yanaşmağa başlayıb

