Лавров: Трамп после саммита на Аляске стал глубже подходить к урегулированию в Украине

Саммит президентов РФ и США на Аляске 15 августа показал, что действующая американская администрация нацелена на поиск долгосрочного и устойчивого урегулирования вокруг Украины.

Как сообщает Report, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

"Там (на Аляске - ред.) была очень хорошая атмосфера. И она отражена в заявлениях, которые сделали после переговоров президенты (Владимир Путин и Дональд Трамп)", - сказал Лавров.

По словам министра, на Аляске был "полезный разговор".

Лавров добавил, что Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, "гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса (вокруг Украины - ред.)".