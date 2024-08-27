Лавров: США не до конца осознают последствия возможной ядерной войны

США не до конца осознают последствия, которые произойдут в случае ядерной войны.

США не до конца осознают последствия, которые произойдут в случае ядерной войны.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

"Американцы однозначно ассоциируют разговоры про третью мировую войну как нечто, что может, не дай Бог, если это реализуется, может затронуть исключительно Европу. Это, в общем, показательный момент, отражающий менталитет американских планировщиков, геостратегов, которые убеждены, что они отсидятся", - отметил Лавров, добавив, что в этой ситуации очень важно понимать, что у РФ есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно.

Министр отметил, что если запад заинтересован в урегулировании конфликта с Украиной, то надо садиться за стол переговоров.