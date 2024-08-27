О нас

Лавров: США не до конца осознают последствия возможной ядерной войны

Лавров: США не до конца осознают последствия возможной ядерной войны США не до конца осознают последствия, которые произойдут в случае ядерной войны.
Другие страны
27 августа 2024 г. 15:43
Лавров: США не до конца осознают последствия возможной ядерной войны

США не до конца осознают последствия, которые произойдут в случае ядерной войны.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

"Американцы однозначно ассоциируют разговоры про третью мировую войну как нечто, что может, не дай Бог, если это реализуется, может затронуть исключительно Европу. Это, в общем, показательный момент, отражающий менталитет американских планировщиков, геостратегов, которые убеждены, что они отсидятся", - отметил Лавров, добавив, что в этой ситуации очень важно понимать, что у РФ есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно.

Министр отметил, что если запад заинтересован в урегулировании конфликта с Украиной, то надо садиться за стол переговоров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
27 августа 2024 г. 12:19
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi