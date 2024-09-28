Лавров: США хотят монополизировать процессы на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты хотят монополизировать посреднические усилия на Ближнем Востоке.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.
"Американцы все механизмы, которые были для содействия ближневосточным процессам, закрыли, прежде всего это касается квартета международных посредников, куда входили Россия, США, ООН и Евросоюз. И сейчас, вы можете видеть, американцы хотят монополизировать посреднические усилия, организуют разные форматы то с нашими иорданскими коллегами, то с египетскими, то с катарскими, но все равно они пытаются сами всем этим руководить", - сказал он.